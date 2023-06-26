Германия отказывается от плана ЕС по захвату российских активов – FT

Правительство Германии против плана Европейской комиссии (ЕК) отдать Украине прибыль от замороженных активов страны-террористки России. По мнению властей страны, поспешный шаг может повлечь за собой юридические или финансовые риски.

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ЕК работает над планом, который мог бы привлечь миллиарды евро, требуя от финансовых учреждений, держащих обездвиженные российские активы, передавать часть полученных доходов на восстановление Украины. Об этом говорится в материале Financial Times.

При этом после беспокойства, высказанного Европейским центробанком, Германия и другие страны призвали к дальнейшим размышлениям над идеями. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что РФ "будет вынуждена заплатить за ущерб, причиненный ей Украине", и подчеркнул, что ФРГ делает все, что в ее силах, чтобы найти и заморозить активы российских лиц и компаний, находящихся под санкциями.

Но идея использования российских средств для обновления Украины вызывает "сложные финансовые и юридические вопросы", добавила она. Другой чиновник объяснил, что если ЕС возьмет деньги с российского ЦБ или получит доходы от инвестирования средств, это создаст прецедент для других, как претензии Польши относительно получения возмещения от Берлина за убытки во время Второй мировой войны.

Источники, ознакомленные с дискуссиями, рассказали, что на встрече с ЕК в среду несколько дипломатов призывали быть осторожными, сказав, что на важные вопросы необходимо ответить, прежде чем будет сделано официальное предложение.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Европейском Центральном банке предостерегло руководство ЕС от конфискации замороженных российских активов. Там заявили, что последствия могут оказаться существенными.

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