Глобальные цены на еду вернулись к росту: названы самые проблемные продукты

Глобальные цены на продовольствие вернулись к росту впервые после пика в 2022 году, к которому привело полномасштабное вторжение РФ в Украину. Сейчас в мире активнее всего дорожают сахар и мясо.

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Об этом свидетельствуют данные Индекса продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). По подсчетам ФАО, в апреле-2023 зафиксировано среднее значение индекса на уровне 127,2 пункта (+0,6% по сравнению с мартом).

"Это первое развертывание в сторону роста после пика, зафиксированного в марте прошлого года и вызванного полномасштабным вторжением России в Украину", – прокомментировал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Отмечается, что именно рост цен на сахар стал главным драйвером общего повышения индекса. Подорожание сахара на мировых рынках составило 17,6%.

"Ситуация обострилась из-за уменьшения производства и экспортного предложения от глобальных лидеров (Индия, Китай, Таиланд, ЕС), а также обостряющаяся борьба в направлении использования сахарного сырья. А именно переработка в "сладкое золото" или в биоэтанол, учитывая соотношение цен на такое топливо по сравнению с традиционным", – объяснил Гетманцев.

Что касается цен на мясо, то индекс показал рост на 1,3%. Главная причина – рост цен на свинину и мясо птицы, особенно в Азии.

"Остальные компоненты среднего индекса цен на продовольствие продолжили снижение. Однако не настолько, чтобы перекрыть рост "сахарного индекса", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше при этом предложили запретить российскую агропродукцию. Как заявил постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось, сейчас поставки зерна и других с/х товаров из РФ ведутся "под предлогом продовольственной безопасности", но на самом деле они не нужны Европе.