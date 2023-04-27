Грузия, Армения и Казахстан активно помогают России обходить западные санкции – Politico

Несколько стран Кавказа и Центральной Азии помогают России обходить западные санкции, наложенные на нее за агрессию против Украины. Это, в частности, Грузия, Армения и Казахстан, которые пытаются заработать на этой ситуации.

Видео дня

Для этого они закупают и перепродают РФ недоступные для нее товары. Об этом Politico сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Страны, граничащие с Россией, создают новые цепочки поставок, чтобы обеспечивать агрессора алкоголем, предметами роскоши и другими западными товарами.

Данные с платформы Trade Data Monitor свидетельствуют о том, что объем торговли Грузии с Россией вырос почти на 22% в год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а экспорт алкоголя в Россию вырос более чем на 120%.

Экспорт из Казахстана в Россию резко возрос за тот же период примерно на 57%. А у Армении, которая поддерживает тесные торговые связи с Россией, в прошлом году неожиданно на 11% вырос ВВП, сообщили во Всемирном банке. Отмечается, что экспорт товаров в Россию из этой страны вырос в пять раз.

Все это подрывает усилия Европы, которая пытается наказать Москву за ее агрессивные действия. Эти обходные пути следует заблокировать, говорит Ландсбергис.

"Обход санкций ЕС является не только недальновидным решением – он подрывает основные принципы нашего союза", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Страны-соседи России нарастили закупку разных товаров в Германии. Предполагается, что целью является их перепродажа в РФ – в обход санкций.

– США предупредили о вероятности введения вторичных санкций против компаний и банков из Казахстана, а также властей страны. В Штатах утверждают, что риски применения ограничений возрастают, ведь казахстанский бизнес помогает России уклоняться от санкций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!