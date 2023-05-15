Грузия дала российской авиакомпании разрешение на полеты, несмотря на угрозу санкций

Первая российская авиакомпания все же получила разрешение на выполнение прямых рейсов в Грузию. Такое решение ставит Грузию под угрозу европейских санкций.

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Речь идет об авиакомпании "Азимут". Полеты планируют начать уже с 17 мая, сообщают российские СМИ. Таким образом, "Азимут" стала первой российской авиакомпанией, допущенной к полетам в Грузию с 2019 года, когда полеты были остановлены по решению Кремля.

Обсуждать возобновление авиасообщения с РФ власти Грузии начали еще зимой 2022-23 гг. Тогда в Европейском Союзе пригрозили, что Тбилиси рискует попасть под санкции, если примет предложение РФ о возобновлении полетов.

Однако уже 10 мая российский диктатор Владимир Путин 10 мая подписал указ, который предусматривает восстановление прямого авиасообщения с Грузией. Тот же указ, к слову, отменяет визовый режим для граждан Грузии.

Решение грузинской власти принять предложение Кремля вызвало возмущение оппозиции. 10 мая оппозиционные активисты собирались возле здания МИД Грузии с требованием не возобновлять прямые рейсы из Грузии в Россию и обратно.

Тем не менее, это не заставило грузинское правительство передумать. Касательно угрозы санкций министр экономики Грузии Мариам Квривишвили заявила, что Грузия якобы не собирается сотрудничать с подсанкционными российскими авиакомпаниями.

"В Грузии не оперирует ни одна авиакомпания или воздушное судно, против которых введены санкции. Что касается авиалиний и судов, на которые не наложены санкции, то они получат возможность осуществлять прямое воздушное сообщение в направлении Грузии", – сказала Квривишвили.

Однако на данный момент полеты в ЕС запрещены для всех российских авиаперевозчиков, даже тех, что не подпали под секторальные санкции. Т.к. Грузия формально заявляет о европейском курсе, разрешение на полеты для россиян может стать проблемой для Тбилиси.

"Азимут" – российская региональная авиакомпания базирующаяся в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Фактическими владельцами авиакомпании являются Виталий Ванцев, Павел Удод и Павел Екжанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД Украины ранее заявили: Кремль затягивает Грузию в сделку с дьяволом. Ведь решение Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и возобновить авиасообщение дается в обмен на замедление евроинтеграции Грузии и ее отказ от введения санкций против РФ.

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