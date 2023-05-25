Грузия запускает для россиян авиарейсы в Европу в обход санкций: что известно

Флагманский перевозчик Грузии Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу. Они будут осуществляться в 5 городов — Милан, Париж, Вена, Ларнаки и Салоники.

Видео дня

Такое заявление сделал основатель Georgian Airways Тамаз Гайашвили. Об этом пишет RTVI.

"Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Из-за Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем по другим направлениям", – сказал Гаиашвили.

Он добавил, что, по прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между страной-террористкой Россией и Грузией постепенно восстановится. "Конечно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией. Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось", – подчеркнул Гаиашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, которая начала полеты в Россию, и призвала граждан Грузии присоединиться. Она напомнила, что РФ оккупировала 20% территории страны.

Об этом Зурабишвили заявила в ходе брифинга, пишет "Эхо Кавказа". В авиакомпании объявили президентку "персоной нон грата" на бортах своих самолетов и потребовали "извинений перед грузинским народом".

Евросоюз и США грозили Грузии санкциями за связи с РФ

В Госдепартаменте США рассматривалась возможность применения санкций против Грузии из-за возобновления прямых авиарейсов с Россией. Соответствующую информацию озвучил Мэтью Миллер, представитель Госдепа на брифинге.

Он напомнил, что многие страны, включая США, запрещают российским самолетам входить в свое воздушное пространство. "Нас беспокоит возобновление прямых полетов между Россией и Грузией. Это может привести к угрозе санкций грузинским авиакомпаниям и аэропортам", – отмечал Миллер.

В свою очередь Европейский Союз призвал власти Грузии придерживаться санкций против российской авиационной отрасли, которые были введены после вторжения РФ в Украину. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

"Евросоюз призывает Грузию, которая стремится стать кандидатом на вступление в союз, следовать действующим европейским санкциям, как это делают другие партнеры ЕС. И подчеркиваем необходимость внимательно наблюдать за любыми попытками обойти санкции, особенно в авиасекторе", – сказал Стано.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой неделе авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний "Новая почта", выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига – Жешув – Рига. Так самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов компании из международного аэропорта Риги (Латвия) в Жешув (Польша).