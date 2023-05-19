Авиакомпания "Новой почты" начала выполнять рейсы в Европе: детали

На этой неделе авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний "Новая почта", выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига – Жешув – Рига. Так, самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов компании из международного аэропорта Риги (Латвия) в Жешув (Польша).

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После этого посылки перегрузили в грузовики и отправили в Украину. Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72, рассказали в "Новой почте" в комментарии OBOZREVATEL.

Supernova Airlines планирует выполнять рейс по этому маршруту 2 раза в неделю – каждый вторник и каждый четверг. Напомним, что Supernova Airlines была основана в 2021 году, а в январе 2023-го первой среди украинских компаний получила сертификат эксплуатанта во время полномасштабной войны.

Несмотря на войну в Украине, Supernova Airlines продолжает прохождение всех процедур, необходимых для выполнения регулярных грузовых рейсов в и из Европейского Союза (ЕС), где на время закрытия воздушного пространства Украины базируются самолеты авиакомпании.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания "Новая почта" устранила произошедший 17-18 мая технический сбой и возобновила работу мобильного приложения. В то же время причиной сбоя стала не фишинговая атака. Сейчас все услуги в мобильном приложении доступны, а клиенты могут создавать накладные, проводить онлайн-оплаты, получать и отправлять посылки по почтамату.