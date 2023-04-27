Грузовые поезда больше не будут останавливаться на границе: Украина и Молдова подписали важное соглашение

Украина и Молдова договорились об изменении соглашений о железнодорожном транспорте. Теперь ряд грузовых поездов между странами будут перевозить товары без остановок на таможенных пунктах пропуска.

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Это ускорит импорт и экспорт, а потому позволит нарастить объем грузов. Соответствующий документ подписали 27 апреля министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилия Дабижа, сообщили в Мининфраструктуры.

Безостановочный проезд внедряется между пунктами пропуска "Фрикацей – Етулия" и "Рени – Джюрджюлешть". Таким образом, увеличится пропускная способность пограничных переходов с Молдовой.

"Внедрение безостановочного проезда... в обоих направлениях позволит нам ускорить и нарастить объемы перевозок по железной дороге. Это немаловажные изменения для дальнейшего развития всего Дунайского портового кластера. Вместе с тем, мы сосредотачиваем усилия на развитии инфраструктуры в морских портах Измаил и Рени для расширения номенклатуры грузов", – прокомментировал Кубраков.

По его подсчетам, в 2022 году перевалка грузов по указанным маршрутам составила более 16 млн тонн. Это вторе больше, чем в довоенный период. "В этом году мы планируем и дальше наращивать объемы перевозок через реку Дунай", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине расширят трассу, ведущую к границе с ЕС. Дополнительная полоса может частично решить проблему с пробками в направлении границы, где грузовики часто блокируют движение.

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