Индия уже увеличила импорт российской нефти в 10 раз: РФ перенаправила поставки из-за эмбарго 

Исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар ожидает, что в этом году на долю России будет приходиться 30% импорта компании. При этом с 2021-го объем импорта увеличился с 2% до 20%. Фактически РФ после нефтяного эмбарго, введеного ЕС и союзниками, нашла замену своей продукции.

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"Доля российского импорта сырой нефти, которая составляла менее 2% в 21/22 году, увеличилась в 10 раз, примерно до 20% в покупке Индией импорта сырой нефти", - сказал Винод Кумар на панели на Петербургском международном экономическом форуме, передает Reuters.

Россия перенаправляет свои поставки энергоносителей из западных стран, которые ввели ограничения и санкции на торговлю с Москвой, включая ограничение цен на нефти. При этом хотя размер цен не разглашают, Россия все равно теряет доходы, так как продает нефть Индии с большой скидкой.

Ранее стало известно, что один из крупнейших теневых перевозчиков российской нефти будет лишен возможности работать на рынке. Причина – нарушение санкций, в частности, транспортировка нефти, стоимость которой больше $60 за баррель (по установленным санкциям).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен принять строгие меры по перепродаже Индией российской нефти в Европу в виде горючего. После санкций Запада против РФ из-за дешевой российской нефти индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство и прибыль, что позволило им поставлять нефтепродукты в блок.

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