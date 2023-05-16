В ЕС призвали ограничить поставки индийского горючего из российской нефти: заявление Борреля

Европейский Союз (ЕС) должен принять строгие меры по перепродаже Индией российской нефти в Европу в виде горючего. После санкций Запада против страны-агрессорки РФ из-за дешевой российской нефти индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство и прибыль, что позволило им поставлять нефтепродукты в Евросоюз.

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Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель в интервью Financial Times. "Если дизельное топливо или бензин поступают в Европу из Индии и производятся из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принимать меры", – отметил он.

Отметим, что в 2023 году Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, от которой западные страны отказались из-за санкций против России по причине вторжения в Украину. "Но если они (индийские НПЗ. – Ред.) используют это, чтобы быть центром переработки российской нефти и продажи нам продуктов переработки, то мы должны действовать", – сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что страны-члены G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Европейского Союза обсуждают возможность окончательно заблокировать поставки трубопроводного газа из страны-террористки в Европу по ряду направлений. Такое решение может быть принято уже 19-21 мая, в ходе саммита "Большой семерки" в Хиросиме (Япония).

Для ЕС такое решение может стать частью 11-го пакета санкций против России. Об этом говорится в материале Financial Times.

Как писал OBOZREVATEL, санкции, введенные против страны-агрессора России, оказывают непосредственное влияние на ее способность вести войну против Украины, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В первую очередь из-за того, что они ограничивают деятельность ВПК государства-террориста и постепенно разрушают его экономику.

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