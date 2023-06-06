Из-за подрыва Каховской ГЭС Украине придется импортировать электроэнергию? В Минэнерго прокомментировали

После полного уничтожения российскими террористами Каховской ГЭС украинская энергетическая система снова может оказаться в состоянии дисбаланса. Поэтому вероятен вариант, при котором Украине снова придется прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.

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Украина сейчас рассчитывает на поддержку западных партнеров, поскольку может потребоваться увеличение пропускных способностей энергосети до 2 гВт. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго в Telegram.

По его словам, ГЭС после оккупации не работала и не выдавала электроэнергию в систему. Однако российский теракт нарушил целостность гидроузла – Каховская ГЭС шестая в составе каскада электростанций на Днепре. Теперь существует риск того, что гидроэнергетика, балансировавшая энергосистему Украины, не сможет работать на необходимую мощность.

Поэтому вероятно, что Украине, наконец, снова придется импортировать электроэнергию. В течение какого времени придется это делать – неизвестно, но уже ясно, что восстановление разрушенных в результате теракта энергетических объектов, в том числе сетей, генерирующих мощностей, линий электропередач займет годы и потребует колоссальных ресурсов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 02:50 ночи 6 июня российские террористы взорвали Каховскую ГЭС. В 03:10 электростанция была полностью разрушена. Под угрозой затопления оказались от 35 до 80 населенных пунктов по оба берега Днепра. Также подрыв ГЭС создал огромные экологические угрозы, а также поставил под сомнение сохранение безопасности на Запорожской АЭС.

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