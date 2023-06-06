Каховская ГЭС уничтожена: о рисках для ЗАЭС рассказали в "Энергоатоме"

После подрыва Россией Каховской ГЭС ситуация на оккупированной Запорожской АЭС не стала критической. Станция охлаждается с помощью специальных прудов. Вода в них действительно поступала из Каховского водохранилища, однако из-за остановки всех энергоблоков уровень воды в прудах сейчас не нуждается в пополнении.

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Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин в эфире всеукраинского телемарафона. "Мы не оцениваем эту ситуацию как критическую, поскольку у станции собственный пруд-охладитель, отделенный от Каховского водохранилища", – отметил Котин.

По его словам, пока что и пруд, и чаши бассейнов системы безопасности держат уровень воды, который был до подрыва дамбы ГЭС. "Если бы блоки сейчас работали (а ни один не работает), тогда было бы активное испарение их этих прудов. И уровень воды постепенно бы уходил. Но даже при работе энергоблоков где-то 1-1,5 месяца нужно для того, чтобы уровень воды потребовалось увеличить. Так как блоки не работают, с сентября не было ни одной подпитки прудов", – объяснил глава "Энергоатома".

Он добавил, что падение уровня воды в Каховском водохранилище предусмотрено в проекте электростанции. Существуют уже разработанные меры, что делать на ЗАЭС в таком случае.

"Есть альтернативные способы, как их подпитывать, даже если не будет воды в Каховском водохранилище. Последняя мера – подпитка из скважин, которые есть на площадке ЗАЭС... На сегодня прямой непосредственной угрозы нет. Тем не менее станцию нужно освобождать и наводить на ней порядок", – резюмировал Котин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка. В результате разрушения дамбы и не подлежащей восстановлению станции вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС будет влиять на ситуацию в энергосистеме Украины и продовольственную безопасность, отмечают эксперты При этом аварийные отключения света не будут применяться.

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