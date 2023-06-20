Как изменится курс доллара в Украине к концу недели: прогноз

До конца текущей недели на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация. Да, курсовые рамки не изменятся – доллар будет стоить 37-38 грн, евро – 40-41 грн.

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Такой прогноз озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии OBOZREVATEL. Он отметил, что общественное напряжение в течение последних 10 дней, связанное прежде всего с ситуацией на фронте и последствиями враждебной агрессии, существенно не скажется на наличном рынке валют.

По прогнозу специалиста, до конца недели ситуация на наличном валютном рынке будет зеркальной к предыдущей неделе:

курсовые "коридоры" доллара и евро будут находиться на уровне 1 грн: 37-38 грн/$ и 40-41 грн/€;

курс "прижиматься" к своим нижним курсовым отметкам – 37 грн/$ и 40 грн/€;

возможно такое явление, как "заштрик зонтиком", когда текущий курс доллара и евро ситуативно выйдет за пределы 37 и 40 грн, но вскоре вернется в очерченный коридор;

размер спреда (разницы между курсом покупки и продажи) будет в пределах 0,3 грн;

амплитуда текущих колебаний сохранится на уровне 0,3-0,5 грн;

разница между официальным курсом и курсом обменных пунктов будет варьироваться от 1,5 до 2,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс наличного доллара в банках Украины изменился разнонаправленно. Во вторник, 20 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,85/37,3 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со значениями понедельника курс вырос на пять копеек в покупке, но упал на ту же сумму в продаже.

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