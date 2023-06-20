Курс сместился: почем банки продают и покупают доллары 20 июня

Курс наличного доллара в банках Украины изменился разнонаправленно. Во вторник, 20 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,85/37,3 грн за доллар (покупка/продажа). То есть, по сравнению со значениями понедельника, курс вырос на пять копеек в покупке, но упал на ту же сумму в продаже.

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В целом за последнюю неделю гривня укрепилась на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 20 июня продает Райффайзен Банк (по 37,2 грн).Дороже всего купить доллары стоит в "Креди Агриколь" (37,7 грн).

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "Креди Агриколь" (36,5 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в ОТП Банке (36,85 грн).

Важно понимать, что банки могут взимать дополнительные комиссии при обмене валют. Фактическую стоимость доллара в кассе можно узнать, обратившись в службу поддержки конкретного банка.

Покупать безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,2 грн, средний курс продажи составляет 37,28 грн. Евро на валютном аукционе 20 июня продают по 40,65 грн, а покупают – по 40,8 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился: 20 июня он упал на 14 коп., до 39,94 грн и снова опустился ниже 40 грн.

Что будет с курсом доллара до конца лета

Летом украинцев не ждет резких изменений курса доллара. Гривня останется стабильной как минимум до сентября, предпосылок к девальвации нацвалюты не наблюдается. Такой прогноз озвучил исполнительный директор “Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Эксперт напомнил, что лето традиционно является периодом дефляции, то есть укрепления украинской валюты. Это происходит за счет сезонных факторов, в частности, массовых поставок на рынок продовольствия с открытого грунта. Кроме того, гривню поддерживает макрофинансовая помощь от партнеров Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение текущей недели (19-25 июня) на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация. Так, курсовые рамки не изменятся – доллар будет стоить 37-38 грн, евро – 40-41 грн.

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