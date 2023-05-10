Изменится ли курс доллара в Украине к началу лета: озвучен прогноз

В Украине до конца весны не ожидается резких изменений наличного курса доллара. Больше всего он зависит от макрофинансовой помощи государству от стран-партнеров.

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Даже если "зерновое соглашение" не будет продлено, то значительных изменений наличного курса доллара не ожидается. Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"По доллару до конца весны пока не ожидается никаких изменений курса. Ситуация на рынке очень стабильная и благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают, какого-то давления на гривну просто нет. Теоретически это (возможна остановка "зернового соглашения") может повлиять на кэшевый рынок. Но это если аж в принципе она будет сорвана, то тогда действительно будет проблема для гривни. Но в ближайшее время ничего такого не ожидается", – сказал эксперт.

Аналогичный прогноз озвучил Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine. "Пока что, пока у нас есть финансирование от партнеров, то, думаю, существенных изменений не будет. Можем удерживать курс на более-менее стабильном уровне, по крайней мере, чтобы он был управляемым", – отмечает он.

По прогнозу эксперта, наличный курс доллара может немного подняться в случае полной остановки "зерновой инициативы". Но есть все возможности, чтобы удержать курс от нежелательных колебаний. Какие-либо колебания возможны, но в пределах всего 1 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее: в министерстве национальной обороны Турции заявили, что переговоры по "зерновому соглашению" с участием представителей Турции, России, Украины и ООН состоятся 10-11 мая в Стамбуле. В частности, будет обсуждено ее продление.

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