Переговоры Украины и России запланированы на 10-11 мая – минобороны Турции о "зерновом соглашении"

В министерстве национальной обороны Турции заявили, что переговоры по "зерновому соглашению" с участием представителей Турции, России, Украины и ООН пройдут 10-11 мая в Стамбуле. В частности, будет обсуждено ее продление.

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Об этом сообщает Anadolu. Отмечается: во время переговоров состоятся многосторонние переговоры и двусторонние встречи.

"Переговоры по "зерновому соглашению" с участием представителей Турции, РФ, Украины и ООН, намечены на 10-11 мая в Стамбуле. ... В рамках обсуждений, представляющих особую значимость для глобальной продовольственной безопасности и поставок агропродукции, состоятся многосторонние переговоры и двусторонние встречи", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время переговоров запланирован "обмен мнениями по эффективному и безопасному задействованию "зернового коридора". А кроме того:

обсуждение вопроса продления "Зерновой сделки";

детальное рассмотрение вопроса безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, заблокированных в портах Украины в условиях войны.

Россия срывает "зерновое соглашение"

Ранее же в Мининфраструктуры Украины сообщили, что Россия заблокировала регистрацию и проведение инспекций входного флота в рамках "зернового соглашения". Фактически остановив таким образом его действие.

Там отметили: такой подход "полностью противоречит условиям действующего соглашения". В настоящее время ожидается реакция на действия российской стороны от ООН и Турции.

"Российская Федерация в очередной раз фактически остановила "Зерновую инициативу", отказавшись регистрировать суда на вход и проводить их инспекции. Деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра, предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход", – говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули: по состоянию на 8 мая, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов. Из них 62 идут под загрузку.

"Инспекции как входящего, так и выходящего флота приостановлены. Экспорт украинской агропродукции зерновым коридором в апреле не дотянул и до 3 млн тонн. Украина категорически не принимает попытки России остановить регистрацию и инспектирование входящего флота, которые должны происходить с учетом работающей Инициативы. Ожидаем позицию партнеров, ООН и Турции", – отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ может выйти из зернового соглашения по истечении 60 суток после его пролонгации 18 марта. Причиной является его недовольство, что из всего объема экспортируемого Украиной зерна якобы 45% идет "сытой Европе", тогда как "голодной Африке" только 3%. После выхода из соглашений Путин намерен бесплатно поставить Африке недополученное от Украины зерно.

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