Изменится ли курс доллара в Украине на следующей неделе: озвучен прогноз

В период следующей недели (3-9 июля) ситуация на наличном валютном рынке в корне не изменится. Так, курсовые рамки четко очерчены – 37-38 грн/$. В то же время, стоимость валюты будет на грани 37 грн с периодическим снижением курса в сторону официального (ситуативная разница между курсами может сократиться до 1-1,5%).

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Об этом OBOZREVATEL рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка. Также характерными особенностями рынка на следующей неделе можно считать:

сохранение разницы между покупкой и продажей наличных денег на уровне до 0,3 грн;

стабильную амплитуду текущих колебаний в 0,3–0,5 грн.

Так, на рынок, как и неделей ранее, будет влиять ряд факторов, среди которых самыми главными станут:

эффективные действия Нацбанка по популяризации гривны, удержание баланса между спросом и предложением;

производный фактор политики НБУ по популяризации гривны: рост привлекательности гривневых депозитов на срок от 9 мес. до 1 года (за последние 1,5 месяца более 75% всех новых вкладов составляют именно гривневые вклады с размещением от 3 мес. до 1 года. Сейчас максимальные проценты держатся на уровне 20-21% годовых, что позволяет гражданам получить "чистый" прибыль до 6% (с учетом инфляционного прогноза);

системная макрофинансовая помощь от США, ЕС, международных фининституций;

развитие экономики Украины (можно выделить удачное завершение посевной кампании (засеянная площадь на 3% больше, чем прогнозировалось весной), постепенное развитие малого и среднего бизнеса в частности через участие предпринимателей в государственной программе льготного кредитования "5-7-9" и т.п.);

экспортный потенциал: за первые 4 месяца 2023 года выручка за экспортируемые товары и сырье составила более $13,3 млрд, что является значительным источником пополнения валютного запаса страны.

Лесовой подытожил: "Таким образом, на следующей неделе на наличном валютном рынке сохранится вполне стабильная и прогнозируемая ситуация, соответствующая общим трендам последних 2 месяцев".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине 2 июля наличный курс доллара составляет 36,80/37,40 грн/$. По сравнению со вчера стоимость американской валюты не изменилась.

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