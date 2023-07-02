Какой курс доллара установили в Украине 2 июля: сколько заплатим за валюту

В Украине 2 июля наличный курс доллара составляет 36,80/37,40 грн/$. По сравнению со вчера стоимость американской валюты не изменилась.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. В свою очередь, официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Самый большой крус доллара на покупку сегодня установил УкрСиббанк – 36,80 грн/$. При этом наименьшую стоимость валюты определил OTP Bank – 36,15 грн/$.

На продажу самый большой курс опубликовал Ощадбанк – 37,70 грн/$, наименьший – ПриватБанк – 37,25 грн/$.

От чего зависит курс доллара в Украине в июле?

В Украине в июле, вероятно, изменятся рамки курсовых колебаний, которые еще больше "подвинут" в сторону официального курса: до 36,7-37,7 грн/$ и 40-41,5 грн/€. Соответственно разница между официальным и обменным курсом валют может еще больше сократиться: до 1-1,5%, рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его словам, ситуация на наличном валютном рынке в июле ситуация будет зависеть от яда факторов. Это:

политика НБУ по уровню учетной ставки: если размер учетной ставки снизят, это с большой вероятностью скажется на уровне наличных курсов – доллар и евро могут "приблизиться" к официальному курсу;

экономическое развитие в стране и экспорт: чем выше экспорт, тем больше поступлений валюты в страну;

международная финансовая поддержка: она позволяет хранить золотовалютные резервы Нацбанка;

политика НБУ по популяризации национальной валюты, отразившаяся на развитии гривневых депозитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ обязал обменники покупать доллары всех лет выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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