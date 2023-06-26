Изменится ли курс доллара в Украине в июле и от чего будет больше всего зависеть: прогноз

В Украине в июле, вероятно, изменятся рамки курсовых колебаний, которые еще более "подвинутся" в сторону официального курса: до 36,7-37,7 грн/$ и 40-41,5 грн/€. Соответственно разница между официальным и обменным курсом валют может еще больше сократиться: до 1-1,5%.

Видео дня

Об этом рассказал OBOZREVATEL Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка. В июле ситуация на наличном валютном рынке будет зависеть от таких факторов:

Политика НБУ относительно уровня учетной ставки.

За I полугодие экономика Украины постепенно растет, а уровень инфляции за это время составил чуть более 4%. Другими словами, гривня сейчас крепкая, как никогда, что позволяет регулятору пересмотреть учетную ставку, снизив ее, например, с 25% до 20-23%, отмечает Лесовой.

"Такой шаг станет выразителем уверенности в экономике страны и "намеком" на постепенную либерализацию межбанковского валютного рынка. В случае если НБУ снизит размер учетной ставки, это с большой вероятностью скажется на уровне наличных курсов – доллар и евро могут "вплотную" приблизиться к официальному курсу. И еще один момент: снижение учетной ставки приведет к снижению % по депозитным сертификатам, что в свою очередь повлияет на процентные ставки по гривневым депозитам", – объясняет он.

Экономическое развитие внутри страны и экспорт.

МВФ существенно улучшил прогноз ВВП Украины на 3% в 2023 году. В то же время, экспорт идет с существенными ограничениями и его объем в условиях шантажа и террористических действий врага малопрогнозируемый. Однако Госстат сообщил, что за 4 месяца 2023 года экспортный объем товаров составил $13,3 млрд (это более 80% объема экспорта за аналогичный период 2022 года).

Международная финансовая поддержка.

Ежемесячно Украина получает до $4 млрд макрофинансовых поступлений, преимущественно уходящих на покрытие дефицита госбюджета, на социальные выплаты и т.д.

"Собственно, системность и объем денежной помощи, несмотря на жестокую войну, позволяют стабилизировать и постепенно развивать экономику страны. Конечно, в той или иной степени, на валютный рынок будут влиять события на фронте. Но в условиях достаточно прочной экономической основы, военный фактор" не будет доминирующим или же способным изменить имеющиеся валютные тренды", – подчеркнул специалист.

Политика регулятора по популяризации национальной валюты, отразившаяся на развитии гривневых депозитов.

Лесной резюмирует: сейчас продолжается "золотая эра" для открытия длительных во времени (от 9 месяцев до 1 года) гривневых депозитов, ведь проценты по ним сейчас находятся на своем максимуме – 20-21%. Отбросив инфляцию, которая по итогам года может составить 15,3-15,5%, "чистая" прибыль по таким вкладам составит от 3% до 6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс наличного доллара в банках Украины немного вырос. В понедельник, 26 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,7/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со значениями четверга курс повысился на пять копеек в продаже, но не изменился в покупке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!