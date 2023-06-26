В Украине изменился курс доллара: какую цену установили банки

Курс наличного доллара в банках Украины немного вырос. В понедельник, 26 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,7/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со значениями четверга курс повысился на пять копеек в продаже, но не изменился в покупке.

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В целом за последнюю неделю гривня ослабла на 7,7 копейки. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 26 июня продает государственный ПриватБанк (по 37,25 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагает "Креди Агриколь" (37,7 грн).

Покупает доллары по самой низкой цене Универсал Банк (36,25 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в ПУМБ (36,75 грн).

Важно понимать, что банки могут взимать дополнительные комиссии при обмене валют. Фактическую стоимость доллара в кассе можно узнать, обратившись в службу поддержки конкретного банка.

Покупать безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,19 грн, средний курс продажи составляет 37,25 грн. Евро на валютном аукционе 26 июня продают по 40,75 грн, а покупают – по 40,95 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился: 26 июня он вырос упал на 42 коп., до 39,77 грн и снова опустился ниже отметки в 40 грн.

Что будет с долларом в Украине до начала июля

В конце июня-начале июля на наличном валютном рынке ожидается, что условные пределы допустимых колебаний курса доллара будут на уровне 37-38 грн/$. При этом он будет тяготеть к нижним отметкам "коридора" – 37 грн/$.

В то же время предполагается, что на следующей неделе возможны незначительные "просекания" границ курсов доллара и евро не будут иметь системный характер: курсы вернутся к привычному "фарватеру". Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Ожидается, что на следующей неделе существенно не изменится амплитуда колебаний, не превышающая 0,3 грн/$. При этом разница между курсами покупки и продажи останется в диапазоне 0,15–0,25 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Национальный банк ввел новые правила обмена валют. В результате банки и обменники обязаны принимать практически все банкноты (кроме тех, которые имеют определенный перечень повреждений). За нарушения банки могут оштрафовать на 400 тыс. грн, а обменники – на 5% уставного капитала.

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