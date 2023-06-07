Изменится ли курс доллара в Украине в июне: озвучен прогноз

В Украине в этом месяце вряд ли значительно изменится наличный курс доллара. Сейчас курс достаточно стабильный, поэтому валюте ничего не угрожает.

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Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, каких-либо серьезных изменений на рынке в июне ожидать не стоит.

"Ничего плохого ожидать не стоит, потому что стабильный курс сейчас. Видим, что официальный курс остается стабильным уже почти год. Также видим, что наличный курс достаточно хорошо приблизился к официальному и, скорее всего, где-то на этом уровне он и будет оставаться", – говорит эксперт.

Он отметил, что сейчас особого спроса на наличный доллар в Украине нет. Этот спрос формируется населением в основном как средство для сбережений, добавляет Паращий. При этом видно, что американская валюта пока не выглядит наилучшим средством для сбережений.

"И долларовая инфляция достаточно велика и ставки в долларах на украинском рынке низкие, ожидания по курсу доллара остаются, по-моему, более-менее стабильны. При этом гривня – банковские счета или ОВГЗ в гривне – сейчас выглядит гораздо более интересным средством для сбережения. Скорее всего, каких-либо серьезных изменений на рынке ожидать не стоит", – сказал специалист.

Он подчеркнул, что ситуация во многом будет зависеть от настроений населения. Однако пока настроения по поводу перспектив экономики остаются более-менее хорошими, соответственно, гривне пока ничего не угрожает.

Что может в перспективе угрожать валюте?

Как отметил Паращий, это – падение экспорта. "Уже ближе к концу 2023 года уже могут быть какие-то варианты с ухудшением ожиданий и др. Но вроде бы на июнь все выглядит более или менее стабильно", – подытожил он.

OBOZREVATEL сообщал, что курс наличного доллара в банках Украины несколько снизился. В среду, 7 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,9/37,3 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями вторника, курс покупки не изменился, а вот в продаже доллар упал на 5 копеек.

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