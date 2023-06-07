Гривня окрепла: какой курс доллара установили в Украине 7 июня

Курс наличного доллара в банках Украины несколько снизился. В среду, 7 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,9/37,3 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями вторника курс в покупке не изменился, а вот в продаже доллар упал на 5 копеек.

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В целом за неделю средний курс доллара в банках уже снизился на 22,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего доллары среди крупнейших банков продает Райффайзен Банк (по 37,2 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а по самой высокой – ОТП Банк (36,9 грн).

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,08 грн, средний курс продажи составляет 37,19 грн, что также немного ниже, чем днем ранее. Евро на валютном аукционе 7 июня продают по 39,96 грн, а покупают – по 40,15 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 7 июня он упал на 4 коп., до 39,05 грн.

Что будет с курсом доллара до конца 2023 года

Аналитики Dragon Capital заметно улучшили прогнозы для украинской гривни. Ранее эксперты прогнозировали, что к концу года курс доллара взлетит до 43 грн. Теперь же они считают, что доллара дороже 39 грн не будет.

"Динамика валютного рынка в последние месяцы была существенно лучше, чем мы ожидали", – объяснили аналитики пересмотр своего прогноза. В частности, они отметили уменьшение дефицита иностранной валюты как на межбанковском, так и на наличном рынке.

По их мнению, курсовая стабильность также поможет удержать инфляцию. В результате рост цен по итогам года составит не 16%, а 12,5%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сформировались устойчивые тренды на валютном рынке. В связи с этим сильных изменений стоимости "бакса" в июне не предвидится.

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