"Изменятся рамки курсовых колебаний": эксперт спрогнозировал, что будет с долларом в Украине до начала июля

В конце июня-начале июля на наличном валютном рынке ожидается, что условные пределы допустимых колебаний курса доллара будут на уровне 37-38 грн/$. При этом будет тяготиться он к нижним отметкам "коридора" – 37 грн/$.

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В то же время предполагается, что на следующей неделе возможны незначительные "просекания" границ курсов доллара и евро не будут иметь системный характер: курсы вернутся к привычному "фарватеру". Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Ожидается, что на следующей неделе существенно не изменится амплитуда колебаний, не превышающая 0,3 грн/$. При этом разница между курсами покупки и продажи останется в диапазоне 0,15–0,25 грн.

"Сейчас, по большому счету, ни события на фронте, ни безумная разрушительная жестокость страны-агрессора не являются факторами, способными существенно расшатать ситуацию на валютном рынке. Есть единственный фактор, который может давить на рынок, но он вполне иррационален и связан с настроениями граждан, психологической устойчивостью к новым испытаниям. В целом, с высокой вероятностью, ситуация на наличном рынке останется максимально прогнозируемой и стабильной", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, наличный курс доллара в Украине по состоянию на 25 июня составляет 36,70/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем, стоимость американской валюты не изменилась.

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