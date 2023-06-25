Сколько стоит доллар в Украине 25 июня: стало известно, какой курс установили банки

Наличный курс доллара в Украине по состоянию на 25 июня составляет 36,70/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость американской валюты не изменилась.

Видео дня

Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Среди крупных банков самый большой курс доллара на покупку установил Укргазбанк – 36,80 грн/$. В свою очередь самый маленький – Универсал Банк – 36,25 грн/$.

При этом на продажу наибольшую стоимость валюты определил Креди Агриколь Банк – 37,75 грн/$, наименьшую – OTP Bank – 37,20 грн/$.

Каким будет курс доллара к концу месяца?

Наличный курс доллара в Украине в конце июня и начале июля тянется к нижним границам коридора 37-38 грн. То есть стоимость одного доллара будет в районе 37 грн, такой прогноз озвучил для OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Евро попытается пересечь верхний предел текущего диапазона – 41,5 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабильным даже если неожиданно изменится ситуация на фронте. А главным фактором, от которого зависит гривна, остается финансовая помощь украинских партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!