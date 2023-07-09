Как изменится курс доллара в Украине на следующей неделе и от чего будет зависеть больше всего: прогноз

На грядущей неделе (10-16 июля) ситуация на наличном рынке валют будет почти такой же, как и в период прошлых 2-х недель. Так, курс доллара будет колебаться на уровне в 37 грн/$ с периодическим его "стремлением" в сторону официального курса.

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При этом курсовой коридор допустимых колебаний не претерпевает существенных изменений – 37-38 грн/$. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил начальник департамента казначейства Глобус банка Тарас Лесовой.

В свою очередь, спред (разница между курсом покупки и продажи), как и ежедневная амплитуда курсовых изменений, существенно не изменятся – 0,25-0,3 грн и 0,1-0,3 грн.

"На фоне заявлений НБУ о возможном снижении учетной ставки на 1-2 п.п. в июле или сентябре, со второй половины июля на наличном рынке снова станет заметна тенденция к постепенному приближению наличных курсов к официальному. Мы предполагаем, что, как минимум, границы валютных коридоров несколько изменятся – до 36,7-37,7 грн/$ и 40-41 грн/€. Таким образом, межкурсовая разница станет "едва заметной": 0,5-1%", – отметил эксперт.

Такое он добавил, что НБУ внедряет "дорожную карту" либерализации валютного рынка. Правда, вряд ли это существенно повлияет на курсовую конъюнктуру. В то же время эта "карта" – дополнительное свидетельство уверенности Нацбанка в стабильном будущем гривны, подчеркнул Лесовой.

В период недели главными факторами, влияющими на формирование наличного рынка рынка валют, будут:

эффективные меры НБУ по популяризации гривны и достижению баланса между спросом и предложением на наличные деньги;

экспортные поступления;

развитие экономики внутри страны (в том числе развитие малого и среднего бизнеса по государственной программе льготного кредитования "5-7-9");

объем макрофинансовой помощи, позволяющей "гасить" огромные бюджетные расходы (с начала года Украина уже получила $22 млрд прямой финпомощи, а общая годовая потребность оценивается правительством в $42,5 млрд;

успехи Вооруженных Сил на фронте.

"В то же время НБУ отметил, что блокировка морских портов, а также завершение действия "зернового коридора" 18 июля будут давить на валютный рынок". Следует напомнить, что "зерновым коридором" осуществляется до 50% всего экспорта (это преимущественно продукция АПК). Конечно, такое давление вряд ли сразу скажется на наличном рынке, поэтому прогнозировать какие-то весомые изменения на валютном рынке в течение следующей недели пока преждевременно", – резюмировал специалист.

При этом, добавил он, следует учесть, чтобы не зависеть от "маниакальных прихотей" врага, Украина активно готовит альтернативные пути экспорта, главным образом через Дунайский регион.

Так, учитывая основные тенденции, с высокой степенью вероятности, Лесовой делает вывод, что на следующей неделе ситуация на наличном рынке будет оставаться стабильной и прогнозируемой. То есть курсовый "коридор" будет на уровне 37-38 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 9 июля наличный курс доллара составляет 36,75/37,40 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем стоимость американской валюты на покупку не изменилась, на продажу поднялась на 5 копеек.

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