Банки в Украине обновили курс доллара 9 июля: озвучена стоимость валюты

В Украине 9 июля наличный курс доллара составляет 36,75/37,40 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость американской валюты на покупку не изменилась, на продажу – поднялась на 5 копеек.

Видео дня

Официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Наибольший курс доллара на покупку установили:

ПУМБ – 36,75 грн/$;

Укргазбанк, УкрСиббанк – 36,70 грн/$.

В свою очередь наименьший – OTP Bank – 36,15 грн/$. На продажу наибольшую стоимость доллара определили Ощадбанк и Креди Агриколь Банк – 37,60 грн/$, наименьшую – ПриватБанк (37,20 грн/$) и OTP Bank (37,25 грн/$).

Что будет с курсом доллара на следующей неделе?

Курс доллара в Украине на следующей неделе (до 16 июля) в целом будет находиться в ценовом коридоре 37-38 грн, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Наличный доллар будет колебаться у нижней границы этого диапазона (37 грн/$), периодически пробивая ее вниз, в сторону официального курса.

"НБУ отметил, что блокировка морских портов, а также завершение действия "зернового коридора" 18 июля давят на валютный рынок. За зерновым коридором осуществляется до 50% всего экспорта (это преимущественно продукция АПК). Конечно, такое давление вряд ли сразу скажется на наличном рынка, поэтому прогнозировать какие-то веские изменения в течение следующей недели преждевременно. Следует также учесть: чтобы не зависеть от "маниакальных прихотей" врага, Украина активно готовит альтернативные пути экспорта, главным образом через Дунайский регион", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты спрогнозировали, что будет с курсом доллара в Украине после войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!