Как изменится курс доллара в Украине на следующей неделе: озвучен прогноз

В течение следующей недели (19-25 июня) на наличном валютном рынке в Украине сохранится стабильная и прогнозируемая ситуация. Так, курсовые рамки не изменятся – доллар будет стоить 37-38 грн, евро – 40-41 грн.

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Такой прогноз озвучил Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии OBOZREVATEL. Он отметил, что общественное напряжение в период последних 10 дней, связанное прежде всего с ситуацией на фронте и последствиями враждебной агрессии, существенно не скажется на наличном рынке валют.

По прогнозу специалиста, в период 19-25 июня ситуация на наличном валютном рынке будет зеркальной к предыдущей неделе:

курсовые "коридоры" доллара и евро будут находиться на уровне 1 грн: 37-38 грн/$ и 40-41 грн/€; курс будет прижиматься к своим нижним курсовым отметкам – 37 грн/$ и 40 грн/€; возможно такое явление, как "заштрик зонтиком", когда текущий курс доллара и евро ситуативно выйдет за пределы 37 грн и 40 грн, но вскоре вернется в очерченный коридор; размер спреда (разницы между курсом покупки и продажи) будет в пределах 0,3 грн; амплитуда текущих колебаний сохранится на уровне 0,3-0,5 грн; разница между официальным курсом и курсом обменных пунктов будет варьироваться от 1,5 до 2,5%.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, курс доллара (наличный) в Украине по состоянию на 18 июня составляет 36,90/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем, стоимость американской валюты не изменилась.

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