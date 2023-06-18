Какой курс доллара установили банки в Украине 18 июня: где выгоднее продавать и покупать валюту

Курс доллара (наличный) в Украине по состоянию на 18 июня составляет 36,90/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем, стоимость американской валюты не изменилась.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Самый большой курс доллара на покупку определил OTP Bank – 36,85 грн/$. При этом наименьшую стоимость установил Креди Агриколь Банк – 36,50 грн/$.

В свою очередь, на продажу крупнейший курс опубликовал Ощадбанк – 37,55 грн/$, наименьший – Укргазбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк и OTP Bank – 37,25 грн/$.

От чего зависит курс доллара в Украине – 5 факторов

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, наличный курс доллара и евро в Украине больше всего зависит от 5 ключевых факторов:

сохранение баланса между спросом и предложением наличными;

макрофинансовой помощи партнеров, покрывающей весомую часть расходов госбюджета Украины;

действий Национального банка по популяризации гривны, рост процентов по гривневым депозитам;

динамики экономической деятельности внутри страны;

объема валютных резервов (в мае побили рекорд свыше $37 млрд).

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время будет решена проблема с отказом банков и обменников принимать доллары без комиссии. Над решением этой проблемы работают у НБУ.

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