Омельченко: Россия вызывающе обходит нефтяные санкции ЕС, но доходы Кремля все равно рухнули. Интервью

Из-за нефтяного и газового эмбарго страна-агрессорка Россия теряет триллионы рублей поступлений в бюджет, по результатам 2023 года убытки могут составить 9-10 трлн рублей. Более того, обвалились доходы крупных энергетических компаний, среди которых и "Газпром".

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Добыча газа и нефти в РФ значительно снизилась. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

– К каким последствиям для России уже привело нефтяное и газовое эмбарго ЕС?

– Только за I квартал этого года российский бюджет превысил дефицит государственного бюджета, то есть годовой показатель за 3 месяца – свыше 3 трлн рублей. То есть Россия уже имеет дефицит 3 трлн рублей. Этот показатель должен быть достигнут за целый год. Результаты есть, как бы кто ни говорил. Во-вторых, значительно сократились доходы "Газпрома" – примерно на 40%. У других газовых и нефтяных компаний тоже "скрутились" доходы – где-то на 30%.

Поэтому результаты есть и Россия вынуждена снижать добычу как нефти, так и газа, хотя по газу они больше снижают добычу. Это все равно сокращение рабочих мест, снижение налогов в государственный бюджет. Хотя они и обходят эти санкции, стараются это делать, но все же они не способны обойти санкции полностью.

– Сейчас можно спрогнозировать, каким будет ущерб Кремля по результатам года?

– Если 3 трлн рублей составляет сейчас, то по году может достигнуть около 9-10 трлн рублей. Это серьезный показатель. Кроме того, сильно увеличатся убытки "Газпрома", нефтяных компаний.

– Что касается ограничения цен на российскую нефть, какой бы "потолок" нанес российскому бюджету действительно серьезный урон?

– Даже текущий потолок в $60 за баррель наносит, как видим, большой ущерб. Нам бы хотелось больших убытков и меньшего "потолка", но на сегодняшний день страны G7 и Европейского Союза не готовы к этому, поскольку опасаются, что это дестабилизирует рынок нефтепродуктов в мире и увеличатся цены на рынках в большинстве стран Европы и Соединенных Штатах. Поэтому это пока нереально спрогнозировать, сфантазировать, что они снизят этот потолок.

– Страны ЕС могут сейчас обходить нефтяные санкции для получения продукции из РФ? Раньше были скандалы с судами из Греции, есть ли сейчас схожие случаи?

– Не знаю таких случаев, чтобы обходили. Обходят санкции не страны Европейского Союза, а Россия. То есть, она пытается это делать с помощью перегрузки нефтепродуктов и нефти в Черном, Средиземном морях. Танкеры меняют под другими флагами, а затем транспортируют куда-то, в том числе и в Европу.

Это случаи отдельные, но основная схема обхода состоит в том, что РФ увеличивает поставки, например, в Индию, Китай, Сингапур и затем уже в этих странах перерабатывается нефть, – получатся нефтепродукт. После чего они уже экспортируют его в том числе в страны Европейского Союза уже не как российского происхождения. Таким образом, это легальный способ обхода санкций.

– То есть российская нефть и нефтепродукты могут попадать на рынок? А ЕС может как-то проверять, чтобы это было полностью прозрачно?

– Европейский Союз пытается это делать, но это очень сложно. К тому же, если существует легальная схема, о которой я рассказывал, то Евросоюз не может ничего сделать с этим.

– Польша предлагает в 11 пакете санкций ЕС запрет импорта всего российского газа и алмазов. Как оцениваете эту возможность, согласятся ли страны блока на это или будут такие страны как Венгрия блокировать?

– Я думаю, будет блокировать как раз Венгрия. Я думаю, что все-таки поставки газа они не смогут на 100% перекрыть. Венгрия, Словакия и некоторые страны Центральной Европы, которым трудно диверсифицировать поступление газа, поскольку они не имеют выхода к морю, по-видимому, еще будут получать российский газ.

– А что касается возможных ограничений по поставкам алмазов?

– Что касается алмазов, то в РФ есть компания "Алроса", одна из крупнейших в мире алмазных компаний, то здесь действительно рассматривается вопрос по внедрению санкций. Я думаю, против "Алросы" вполне более вероятно, что будут введены санкции, чем, например, против "Росатома" или того же "Газпрома".

– Как раз следующий вопрос касательно "Росатома". Почему до сих пор не введены санкции против этой компании? Я так понимаю, что Франция и несколько других европейских стран против этого ограничения выступают?

– Да, причем не только Франция. Также это Венгрия. Даже сами Соединенные Штаты, Канада выступают против этого. Поскольку на сегодняшний день "Росатом" достаточно глубоко проник в эти цепочки ядерно-топливного цикла и Запад зависит от поставок ядерного топлива, то есть ТВЭЛов – ядерных компонентов.

Также Запад зависит от обогащения урана. К примеру, на том же рынке обогащения урана Россия занимает около 40% всего мирового рынка, около 20% РФ контролирует рынок фабрикации ядерного топлива. Даже США зависят от России по обогащенному урану на 20% и на 25% – страны Европейского Союза.

– Но все же в перспективе могут быть приняты эти ядерные санкции?

– Думаю, они могут отдельные санкции применить. Вы знаете, в Саппоро (Япония) странами G7 были применены определенные санкции. "Росатом" имеет 360 различных дочерних компаний по всему миру, но непосредственно этих компаний, которые занимаются именно фабрикацией или обогащением ядерного топлива, строительством ядерных блоков, санкции еще не коснулись.

Для того, чтобы все эти санкции предложить, страны Запада должны обеспечить какую-то альтернативу. То есть надо построить какие-то дополнительные заводы по фабрикации ядерного топлива, увеличить добычу урана, циркония, затем нужно нарастить мощности по обогащению урана. То есть, на это требуется не год-два, а от 5 лет.