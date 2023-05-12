Какой курс доллара установили банки в Украине 12 мая: озвучена стоимость валюты
Курс доллара в Украине сегодня, 12 мая, не изменился по сравнению со вчерашней стоимостью валюты, установленной банками. Так, американская валюта стоит 37,40/37,82 грн/$.
Отметим, что официальный курс доллара в Украине остался на уровне 36,56 грн/$. Наибольший курс на продажу установили сегодня такие финучреждения:
- Ощадбанк – 38,30 грн/$;
- ПУМБ, OTP Bank, Укргазбанк – 38 грн/$.
В свою очередь наименьшие курсы на продажу определили:
- Универсал Банк – 37,60 грн/$;
- ПриватБанк – 37,62 грн/$.
Наибольшую стоимость валюты на покупку определили:
- Сенс Банк, Укрэксимбанк – 37,45 грн/$;
- Райффайзен Банк – 37,40 грн/$.
При этом наименьший курс доллара на покупку установили:
- OTP Bank – 36,90 грн/$;
- Универсал Банк – 37,10 грн/$;
- ПриватБанк – 37,12 грн/$.
Официальный курс евро в Украине на 12 мая составляет 39,97 грн/€. В свою очередь, на наличном рынке стоимость валюты – 41/41,60 грн/€.
OBOZREVATEL ранее сообщал: по прогнозу инвестбанкира Сергея Фурсы, до окончания весны резких изменений наличного курса доллара в Украине не ожидается. Более того, как уверяют эксперты, если по каким-то причинам "зерновое соглашение" продлено не будет, на курс это практически не повлияет – ведь больше всего он зависит от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.
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