Украинцам рассказали, каким будет курс доллара до лета: чего ожидать

До окончания весны низких изменений наличного курса доллара в Украине не ожидается. Более того, как уверяют эксперты, если по каким-то причинам "зерновое соглашение" продлено не будет, на курс это практически не повлияет – ведь больше всего он зависит от макрофинансовой помощи Украине от стран-партнеров.

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В целом же ситуация на рынке очень стабильная, рассказал OBOZREVATEL инвестиционный банкир Сергей Фурса. При этом он подчеркнул: благодаря западной поддержке резервы Национального банка нарастают.

"Какого-то давления на гривну просто нет. Теоретически возможная остановка "зернового соглашения" может повлиять на кэшевый рынок – но это если она в принципе будет сорвана. Но в ближайшее время ничего такого не ожидается. По доллару до конца весны пока не ожидается никаких изменений курса", – сказал банкир.

В свою очередь, старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский отметил: в случае полной остановки "зерновой инициативы" наличный курс доллара может немного подняться. Однако если это и произойдет, то в пределах 1 грн.

"Пока у нас есть финансирование от партнеров, то, думаю, существенных изменений не будет. Можем удерживать курс на более-менее стабильном уровне – по крайней мере, чтобы он был управляемым", – объяснил он.

Какой актуальный курс

По состоянию на утро 11 мая наличный курс доллара составлял составляет 37,4/37,82 грн (покупка/продажа). По сравнению с предыдущим днем:

в продаже курс вырос на 7 копеек;

в покупке не менялся.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам финансового эксперта Алексея Козырева, давление на гривню усилиться ближе к осени. Пик же придется на ноябрь-декабрь. До тех пор же, пояснил эксперт, "тенденция превышения покупки украинцами наличной валюты над продажей сохраниться, но не в критических для рынка объемах".

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