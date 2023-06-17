Нацбанк анонсировал изменения: правила покупки долларов в Украине пересмотрят 

В Украине в ближайшее время решат проблему с отказом банками и обменниками принимать доллары без комиссии. Над решением этой проблемы работают в НБУ.

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"Над вопросом трактовки степени износа купюр сейчас активно работают. На этой неделе представители НБУ общались на эту тему с руководителями небанковских банков и финучреждений. По итогам дискуссии пришли к выводу, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Люди не должны беспокоиться", – заверил в медиацентре Укринформ член совета НБУ Василий Фурман.

Отвечая на вопросы корреспондента Укринформа, он спрогнозировал, что скоро обменный рынок будет работать так, как было несколько месяцев назад, и попросил людей не волноваться. По словам Фурмана, с этим вопросом связано много мифов, главный из которых — якобы запрет обмена купюр 1996 года выпуска.

Он также подчеркнул, что сейчас наличный доллар выполняет прежде всего функцию средства сохранения капитала. В то время как с десяток лет назад на нем можно было хорошо заработать, ведь ставка доходности по долларовым депозитам превышала 10%. Теперь ситуация другая.

“Такого, как было прежде, не будет. Доходность долларовых депозитов в крупных банковских учреждениях – менее 1%, в средних банках – 1-3%. И сейчас на первое место выходят гривневые депозиты, ставка по которым достигает 15-30%, и облигации внутреннего государственного займа (доходность долгосрочных ОВГЗ – под 20%). Поэтому гражданам сейчас гораздо выгоднее пользоваться именно этими инструментами хранения и умножения денег. Но и за свои долларовые сбережения переживать не стоит", – подчеркнул член Совета Национального банка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны следовать правилам работы на рынке.

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