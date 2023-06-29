Какой курс доллара установили банки в Украине 29 июня: стало известно, сколько заплатим

Наличный курс доллара в Украине 29 июня составляет 36,80/37,45 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость валюты на покупку не изменилась, на продажу поднялась на 5 копеек.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. Официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$.

Среди украинских банков самый большой курс доллара на покупку установил ПУМБ – 37 грн/$. Самый маленький – OTP Bank – 36,15 грн/$.

В свою очередь, на продажу наибольшую стоимость определили Ощадбанк и ПУМБ – 37,75 грн/$. При этом самый маленький курс установил OTP Bank – 37,15 грн/$.

Остановка зернового коридора может усилить давление на гривну

В НБУ признали: остановка зерновой инициативы негативно повлияет на украинский экспорт и как следствие – курс гривны. Уговор работает с перебоями, а страна-террористка Россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования.

Реализация сценария с прекращением работы зернового коридора будет иметь негативные последствия для украинского экспорта. А это означает снижение валютной выручки в страну и возможное усиление давления на курс гривны, пояснили в Нацбанке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в НБУ планируют со временем отказаться от фиксированного курса доллара. Одна из стратегических задач Нацбанка – валютная либерализация.

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