"В Национальном банке Украины (НБУ) планируют со временем отказаться от фиксированного курса доллара. Одна из стратегических задач Нацбанка – валютная либерализация.

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Речь идет о постепенном при наличии четких предпосылок и контролируемом по результатам смягчения валютных ограничений. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ZN.ua.

"Мы понимаем, что жизнь в условиях административных ограничений, когда инфляционное таргетирование не применяется, а курс фиксированный и устойчивый, может показаться комфортным. Да, порой неудобная, но все же комфортная для многих. Впрочем, этот комфорт обманчив и опасен, и возвращаться к рыночных механизмов и инструментов нужно при первых лучших условиях и без промедлений, пока экономика, бизнес, финансовый сектор не потеряли навыков адаптации и гибкого поведения", – отметил он.

Так что планируется смягчение валютных ограничений. Пышный добавил, что со временем они теряют свою эффективность, однако могут повлечь за собой усиление рыночных деформаций, тенизацию экономики, отвлечение ресурсов на непроизводительное использование, препятствуя продуктивной деловой деятельности.

Ранее в Нацбанке заявили, что остановка "зерновой инициативы" негативно повлияет на украинский экспорт и как следствие – на курс гривны. Уговор работает с перебоями, а страна-террористка Россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования.

Такую оценку дал Нацбанк в своем сообщении об итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике НБУ относительно уровня учетной ставки. Так, реализация сценария с прекращением его работы будет иметь негативные последствия для украинского экспорта с соответствующим снижением валютной выручки в страну и возможным усилением давления на курс гривны.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине в июле, вероятно, изменятся рамки курсовых колебаний, которые еще более "подвинутся" в сторону официального курса: до 36,7-37,7 грн/$ и 40-41,5 грн/€. Соответственно, разница между официальным и "обменным" курсом валют может еще больше сократиться: до 1-1,5%.

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