Обменники из-за новых правил вынуждены продавать доллары со скидкой: какие дешевле продадут

Национальный банк обязал обменники покупать доллары всех годов выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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Как пишет UBR, обменники периодически продавали "бакс" 1996 года по более низкому курсу (например, по 36,5 грн/$ вместо обычного 36,8 грн/$). Однако и эта мера далеко не всегда оказывалась эффективной.

Обменники имеют лицензию только на торговлю валютой с физическими лицами – соответственно, разница между курсами покупки и продажи является для них единственным способом получения дохода. Продавать доллары на межбанке у финкомпаний нет прав, так как полученные обменниками средства не считаются валютной выручкой.

В этих условиях отсутствие у клиентов-физлиц спроса на доллары образца 1996 года загнало пункты обмена валют в ловушку: приобретаемые старые банкноты стало некому продавать, что сделало точки убыточными.

"Если за день в одну точку набросают десять тысяч [старых] долларов – а эта сумма, плюс-минус, соответствует реальному дневному обороту, – на которые не будет спроса, то эту точку можно будет закрывать. Обменник не сможет работать на продажу день, два, четыре", – описал замдиректора сети обменных пунктов сложившуюся для них ситуацию.

Руководитель финкомпании уверяет, что со своей стороны они делали все возможное, чтобы разрешить финансовые трудности обменных пунктов и при этом не ограничивать клиентов в праве продавать доллары любого образца. С одной стороны, "мы доносили до кассиров через рабочие чаты и по телефону, чтобы они принимали максимально все купюры".

Какие купюры могут не принимать?

Те банки и обменники, которые не принимают валюту на инкассо (то есть за комиссию не отправляют ее на обмен в иностранный банк-корреспондент), могут значительно изношенные купюры не принимать. В противном случае они обязаны принимать сильно изношенные банкноты и отправлять их инкассо. Размер комиссии необходимо указывать так, чтобы информацию заметили все клиенты.

Значительно изношенной считается валюта:

которая разорвана или разрезана на несколько частей;

удалены отдельные цифры, обозначение номинала текстом, повреждено изображение портрета, оптические элементы не видны;

цвет бумаги изменился; пятна и загрязнения занимают больше половины купюры;

обожженные, прожженные, ветхие;

имеют явные типографские недостатки.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Нацбанк планирует изменить требования к качеству доллара при обмене валют так, чтобы у обменников не было возможности отказаться от приема валюты.

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