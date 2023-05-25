Китайский "удар в спину": КНР предпочла строить газопровод с Туркменистаном, а не с Россией

Власти Китая вместо совместного с РФ строительства газопровода "Сила Сибири-2" решили заняться газовым проектом с Туркменистаном. И хотя в конечном итоге могут построить обе "трубы", такая позиция демонстрирует истинное отношение КНР к "стратегическому партнерству" с Россией.

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Как сообщает Reuters, китайские чиновники неофициально заговорили о приоритете проекта "Линия D" над "Силой Сибири-2". Предполагается, что строительство газопровода из Туркменистана мощностью 30 млрд кубов в год начнется уже в 2024 году.

"Центральноазиатские трубопроводы считаются краеугольным камнем инвестиций в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставок со стратегической ценностью", – сказал чиновник государственного нефтяного ведомства, знакомый с глобальной стратегией Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC).

Си Цзиньпин уже лично призвал стороны ускорить прокладку "Линии D", которая станет четвертым китайским газопроводом в регион, почти через десять лет после начала строительства "трубы" в Таджикистане. CNPC на прошлой неделе приступила к технико-экономическому обоснованию 200-километрового сообщения от границы Синьцзяна с Кыргызстаном до китайского города Укия.

При этом туркменский газ стоит Китаю на 30% дороже российского. Впрочем, этот недостаток перекрывается тем, что Пекин давно рассматривает Среднюю Азию как границу для расширения торговли, обеспечения энергоресурсов и поддержания стабильности.

Впрочем, в конечном итоге КНР может заключить оба соглашения. Дело в том, что промышленность Китая сильно зависит от внешних поставок энергоресурсов, поэтому власти страны стремятся так или иначе использовать все возможности.

В совокупности многолетние контракты на поставку газа по обоим трубопроводам удовлетворят 20% текущего спроса Китая. Однако ожидается, что в ближайшие годы спрос будет расти, а значит, Пекину понадобятся и новые проекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия становится все ближе к тому, чтобы превратиться в колонию Китая. Российский диктатор Владимир Путин призвал засеять соей поля на Дальнем Востоке РФ, чтобы потом поставлять эту продукцию в КНР.

Ранее глава разведки Соединенных Штатов (ЦРУ) Уильям Бернс назвал усилия президента РФ Владимира Путина "огромным стратегическим провалом для России". По словам Бернса, Путин помог укрепить западную коалицию в поддержку Украины и может в конечном итоге сделать Россию экономической колонией Китая.

Бернс сказал, что РФ становится зависимой от Китая в экспорте "энергетических ресурсов и сырья". А альянс России и КНР быстро становится несбалансированным и представляет собой потенциальную геополитическую проблему для Путина, который рискует стать чрезмерно зависимым от иностранного игрока.

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