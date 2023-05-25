Корабли заходят ночью, как преступники: Россия украла у Украины миллионы тонн зерна

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты украли уже около 4 млн тонн зерна. Продовольствие россияне вывозят преимущественно по ночам, а продают другим подсанкционным странам.

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Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев. "За краденым зерном корабли заходят как преступники – ночью: отключают GPS-трекеры, проходят как невидимки, грузятся, а затем уходят в неизвестном направлении. Однако программа marine traffic позволяет отследить, куда эти корабли следуют, сколько и что перевозят. Все факты Украина фиксирует", – объяснил он.

По его словам, покупателями украденного Россией стали подсанкционные страны. Но они также осторожно относятся к похищенному в Украине зерну. В частности, был случай, когда Ливия отказалась его покупать. Поэтому, как отметил эксперт, торговать ворованным товаром РФ становится все сложнее.

Впрочем, как указал Горбачев, РФ ворует не только украинское зерно, но и покупателей. Именно для этого Россия тормозит и блокирует работу "зернового коридора" в Черном море. Таким способом РФ уже укрепила свои позиции на рынке крупнейшего импортера пшеницы Египта.

"Украина платит миллиарды за простой, то у РФ простоев нет. Их предложение для клиента может казаться лучше", – сказал Горбачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия уже почти месяц блокирует входной флот на крупнейший порт "зерновой сделки" – "Пивденный". В частности, 19 мая РФ в одностороннем порядке и без указания причин отказала в инспекции судов, идущих в этот порт.