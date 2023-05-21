Россия блокирует крупнейший украинский порт "зерновой сделки" – Мининфраструктуры

Россия уже почти месяц блокирует входной флот на крупнейший порт "зерновой сделки" – "Південний". В частности, 19 мая РФ в одностороннем порядке и без указания причин отказала в инспекции судов, идущих в этот порт.

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Об этом сообщили в Мининфраструктуры. Там отметили: подобные действия Россия осуществляет с 29 апреля.

"В порту "Південний" более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира, в том числе Африки и Азии, должно быть загружено на 26 судов, которые продолжают ожидать в территориальных водах Турции. Порт "Південний" из-за нехватки флота остановлен. Фактически Россия не допускает его к участию в "зерновой инициативе", что является очередным грубым нарушением подписанного соглашения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: таким образом Россия "нашла новый путь, как снизить эффективность "зернового соглашения". Ведь порт "Південний" является крупнейшим по пропускной способности, и его исключение "существенно повлияет на уменьшение экспортных объемов".

"Россия еще раз демонстрирует, что для нее не существует ни норм международного права, ни принципов. Страна-агрессор не планирует выполнять договоренности, под которыми она сама подписалась, и продолжает использовать еду как оружие в политике шантажа", – констатировали в министерстве.

Что предшествовало

Как рассказали в ведомстве, 19 мая было проинспектированы 3 судна, которые идут на загрузку в порты "Одесса" и "Черноморск". В инспекции и регистрации судов на порт "Південний" Россия отказала в одностороннем порядке и без объяснения причин.

"20 мая российская делегация в СКЦ согласилась провести 7 инспекций входного флота на порты "Одесса" и "Черноморск", но провела всего 2. Все заявленные на порт "Південний" Россия вновь вычеркнула как из регистрационного списка, так и из инспекционного плана. 21 мая запланировано только 4 инспекции, но снова без судов на порт "Південний", – сообщили в Мининфраструктуры.

Шантаж России не удался

В то же время "зерновая сделка" по морскому экспорту зерна из Украины будет действовать как минимум до 18 июля без каких-либо изменений. Таким образом, никакие требования России, которыми она шантажировала других участников переговоров, не были выполнены.

При этом, судя по сообщению МИД РФ, требования, которые раньше выдвигались в качестве условий для продления соглашения, превратились в условия для ее расширения. Это:

заключение отдельного меморандума между Россией и ООН о разблокировании поставок российской с/х продукции;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";

переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT.

"Без выполнения этих требований ни о каком расширении черноморской инициативы речи не идет. А сама договоренность будет прекращена после 17 июля", – заявили в МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина тем временем готова увеличить экспорт зерна в 2 раза. Условие – открытие портов Николаева.