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"Корейская" истерика Медведева ударила по России: газовый экспорт оказался под угрозой, Hyundai бежит из РФ

Владимир Пазий
Mакроэкономика
2 минуты
17,7 т.
Как Южная Корея отреагировала на угрозы Медведева

Громкие угрозы одиозного Дмитрия Медведева по поводу поставок оружия КНДР сказались на России. В ответ на его "предложение" передать оружие Южная Корея расширила список товаров, которые запрещено поставлять РФ, реализацию газового проекта перенесли, а крупные компании начали неожиданно выходить с российского рынка.

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О том, как отреагировала Южная Корея на угрозы Медведева – расскажет OBOZREVATEL.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предположил, что передача оружия Украине возможна при определенных условиях. В ответ на это заместитель Совета безопасности страны-агрессорки РФ Дмитрий Медведев "набросился" с угрозами, что в ответ Россия будет поставлять Северной Корее "новое вооружение". Реакцию Южной Кореи ждать долго не понадобилось.

Пост Медведева

Сразу после угроз Медведева южнокорейское правительство приняло решение расширить список товаров, запрещенных для экспорта в РФ, с 57 до 798 пунктов. Об этом написало местное информагентствоYonhap.

В самом правительстве заявили, что этот шаг был сделан из-за высокой вероятности того, что эти предметы будут использованы странами-импортерами для оружия и военных целей, добавив, что они будут рассматривать "исключительные случаи" для поставок в две страны (РФ и Беларусь).

Кроме того, после заявлений Медведева сроки строительства газовозов по заказу "Радкомфлота" для проекта "Арктик СПГ-2" (проект российской компании "Новатек" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гиданском полуострове) сдвинулись еще на год.

Смещение терминов обусловлено в т.ч. со сложностями закупки судового оборудования в условиях санкций Запада, а также отказом от сотрудничества южнокорейских и других партнеров.

Уже сегодня, 27 апреля, издание Reuters сообщило, что южнокорейская компания Hyundai Motor выходит с рынка РФ и продает свои заводы. Производственные мощности компания решила продать своему казахстанскому партнеру. В настоящее время идет согласование соглашения со стороны российских властей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несколько стран Кавказа и Центральной Азии помогают России обходить западные санкции, наложенные на нее за агрессию против Украины. Это, в частности, Грузия, Армения и Казахстан, пытающиеся заработать на ситуации.

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