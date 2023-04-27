"Корейская" истерика Медведева ударила по России: газовый экспорт оказался под угрозой, Hyundai бежит из РФ

Громкие угрозы одиозного Дмитрия Медведева по поводу поставок оружия КНДР сказались на России. В ответ на его "предложение" передать оружие Южная Корея расширила список товаров, которые запрещено поставлять РФ, реализацию газового проекта перенесли, а крупные компании начали неожиданно выходить с российского рынка.

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О том, как отреагировала Южная Корея на угрозы Медведева – расскажет OBOZREVATEL.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предположил, что передача оружия Украине возможна при определенных условиях. В ответ на это заместитель Совета безопасности страны-агрессорки РФ Дмитрий Медведев "набросился" с угрозами, что в ответ Россия будет поставлять Северной Корее "новое вооружение". Реакцию Южной Кореи ждать долго не понадобилось.

Сразу после угроз Медведева южнокорейское правительство приняло решение расширить список товаров, запрещенных для экспорта в РФ, с 57 до 798 пунктов. Об этом написало местное информагентствоYonhap.

В самом правительстве заявили, что этот шаг был сделан из-за высокой вероятности того, что эти предметы будут использованы странами-импортерами для оружия и военных целей, добавив, что они будут рассматривать "исключительные случаи" для поставок в две страны (РФ и Беларусь).

Кроме того, после заявлений Медведева сроки строительства газовозов по заказу "Радкомфлота" для проекта "Арктик СПГ-2" (проект российской компании "Новатек" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гиданском полуострове) сдвинулись еще на год.

Смещение терминов обусловлено в т.ч. со сложностями закупки судового оборудования в условиях санкций Запада, а также отказом от сотрудничества южнокорейских и других партнеров.

Уже сегодня, 27 апреля, издание Reuters сообщило, что южнокорейская компания Hyundai Motor выходит с рынка РФ и продает свои заводы. Производственные мощности компания решила продать своему казахстанскому партнеру. В настоящее время идет согласование соглашения со стороны российских властей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несколько стран Кавказа и Центральной Азии помогают России обходить западные санкции, наложенные на нее за агрессию против Украины. Это, в частности, Грузия, Армения и Казахстан, пытающиеся заработать на ситуации.

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