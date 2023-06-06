Кремль на пороге финансовой пропасти: нефтегазовые доходы РФ рухнули вдвое, дыра в бюджете растет

В России официально признали провал в наполнении госбюджета нефтедолларами в начала 2023 года. Так, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50%. Дефицит бюджета при этом растет, "дыру" затыкают средствами, которые должны были бы обеспечивать "благосостояние россиян".

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Так, казне Кремля за пять удалось получить 2,85 трлн руб (35 млрд долл.), что вдвое меньше прошлогодних показателей за тот же период. Об этом свидетельствуют данные, которые раскрыл минфин РФ.

При этом дефицит бюджета РФ по итогам 5 месяцев оказался на уровне 3,4 трлн рублей. Это уже 117% от годового плана.

В целом доходы федерального бюджета РФ по итогам пяти месяцев упали на 18,5% год к году, до 9,82 трлн рублей. В российском минфине признают, что это произошло именно из-за снижения нефтегазовых поступлений.

Формально причиной такой неутешительной статистики в России называют "высокую базу сравнения прошлого года, снижение цен на нефть Urals и сокращение объемов экспорта природного газа". По сути же Кремль теряет энергетические доходы из-за нефтяных санкций и отказа большинства стран Европы от российского газа.

Одновременно с этим расходы страны-агрессора растут. За пять месяцев потрачено 45,5% от общего объема на год. По сравнению с 2022 годом расходы уже увеличились на 26,5%. Таким образом, у Кремля остается все меньше средств для финансирования войны таким образом, чтобы этого не ощущали рядовые россияне.

Аналитики допускают, что на фоне роста расходов из-за войны против Украины и падения доходов в условиях санкций дыра в бюджете превысит годовые назначения. Дефицит покрывают в основном за счет внутренних долгов и денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ), из которого с начала года было изъято почти 440 млрд рублей (5,4 млрд долл.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно: попытка Кремля "заморозить Европу", перекрыв поставки газа, больно ударила по российскому газовому монополисту "Газпрому". Во второй половине 2022 года, когда РФ отключила газ почти всем странам Европы, "Газпром" получил чистый убыток в размере 1,2 трлн рублей (около 15 млрд долларов).

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