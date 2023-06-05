Мечты заморозить Европу дорого обошлись России: стало известно о триллионных потерях "Газпрома"

Попытка Кремля "заморозить Европу", перекрыв поставки газа, больно ударила по российскому газовому монополисту "Газпрому". Во второй половине 2022 года, когда РФ отключила газ почти всем странам Европы, "Газпром" получил чистый убыток в размере 1,2 трлн рублей (около 15 млрд долларов).

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Такие данные представлены в отчетности по международным финстандартам (МСФО) российского "Альфа-банка", сообщили росСМИ. В целом по итогам 2022 года "Газпром" потерял половину экспорта газа: продажи в дальнее зарубежье стали минимальными с последних лет СССР (100 млрд куб. м).

Отмечается, что "Газпрому" не помогли даже выросшие цены на газ. "Хотя выручка "Газпрома" благодаря высоким ценам на газ даже увеличилась – на 14%, до 11,7 трлн рублей, – все прочие финансовые показатели упали с двузначной скоростью. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, сократилась на 41%; операционная прибыль – на 20%", – свидетельствуют данные МСФО.

При этом "Газпрому" пришлось потратить почти половину запасов денег на счетах. Так, на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале-2022 "Газпром" имел финансовую подушку в 2 трлн российских рублей. Но уже к концу 2022 года "запас" сократился до 1,1 трлн рублей. Предполагается, что деньги ушли на уплату повышенных налогов и компенсацию "европейских" потерь компании.

"Столкнувшись с недобором сырьевой ренты и необходимостью финансировать войну с Украиной, власти обязали "Газпром" выплатить 1,25 трлн рублей дополнительного НПДИ (налога на добычу полезных ископаемых). Но доходов, чтобы профинансировать спасение бюджета, у компании не оказалось", – объяснил аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

Аналитики подчитали: из 2,193 трлн рублей, полученных от операционной деятельности в 2022 году, "Газпром" потратил 2,192 трлн рублей. В результате разница между поступлениями на счета и оттоком де-факто обнулилась, а с учетом сокращения краткосрочных депозитов и вовсе стала отрицательной – "минус" 172 млрд рублей.

В целом вместе с европейским рынком "Газпром" потерял 80% газового экспорта. Крупнейший потребитель российского газа из оставшихся – Китай – способен импортировать в 7 раз меньше, чем закупал Евросоюз.

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее российский монополист рассчитывал значительно нарастить экспорт газа в КНР. Однако строительство второй ветки газопровода "Сила Сибири" застопорилось – Китай дал добро на туркменистанский газовый проект вместо российского.

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