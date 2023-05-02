Курс доллара будет колебаться: к чему украинцам готовиться в мае

Аналитики прогнозируют, что в мае на наличном рынке Украины будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Тем не менее, существенного ослабления гривни не ожидается. По прогнозам, курс будет колебаться в пределах 37-39 грн за доллар.

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Об этом рассказал экономист Александр Хмелевский, передают "Факты". Он отметил: колебания валютного курса могут быть вызванными рядом факторов. В частности, событиями на фронте.

"На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Тем не менее, существенной девальвации гривны в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-39 грн за доллар, – прогнозирует Хмелевский.

При этом он подчеркнул: в настоящее время наличный валютный курс отклоняется от безналичного лишь на 1-3 %. А поскольку роста курса безналичной гривни ожидать не стоит, то и роста наличной не будет.

Какой актуальный курс

По состоянию на утро 2 мая, наличный курс доллара в Украине составлял 37,5/38 грн. Среди больших банков наивысший курс на продажу установили:

Ощадбанк – 38,55 грн;

ПУМБ, OTP Bank – 38,25 грн;

Универсал Банк – 38,2 грн.

Меньше всего американская валюта стоит в ПриватБанке – 37,65 грн. А кроме того, в:

Укргазбанке – 37,7 грн;

Райффайзен Банке – 37,9 грн.

Самый высокий курс покупки доллара установили Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Универсал Банк – 37,5 грн. Самый маленький – OTP Bank – 36,9 грн. А кроме того:

Укргазбанк – 37 грн;

ПриватБанк – 37,15 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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