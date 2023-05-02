Банки обновили курс доллара в Украине: сколько заплатим за валюту 2 мая

Наличный курс доллара в Украине по состоянию на 2 мая составляет 37,50/38 грн/$. Курс на покупку не изменился, на продажу – снизился на 2 копейки.

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Официальный курс доллара в Украине, зафиксированный Национальным банком Украины (НБУ), остался неизменным – 36,56 грн/$. Среди банков наибольший курс на продажу установили:

Ощадбанк – 38,55 грн/$;

ПУМБ, OTP Bank – 38,25 грн/$;

Универсал Банк – 38,20 грн/$.

При этом наименьшую стоимость определили следующие финансовые учреждения:

ПриватБанк – 37,65 грн/$;

Укргазбанк – 37,70 грн/$;

Райффайзен Банк – 37,90 грн/$.

Наибольший курс на покупку установили:

Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Универсал Банк – 37,50 грн/$;

Ощадбанк, Райффайзен Банк – 37,40 грн/$.

В свою очередь, наименьшую стоимость определили такие банки:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Укргазбанк – 37 грн/$;

ПриватБанк – 37,15 грн/$.

Что будет с курсом доллара к концу весны?

Как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, до конца мая наличный курс доллара в Украине может опуститься практически до официального уровня. По прогнозам, он может составить 36,6 грн/$.

По словам эксперта, сейчас валютный рынок стабильный, а международная помощь позволяет пополнять резервы НБУ. При этом факторов, негативно влияющих на курс, нет.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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