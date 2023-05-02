Банки обновили курс доллара в Украине: сколько заплатим за валюту 2 мая
Наличный курс доллара в Украине по состоянию на 2 мая составляет 37,50/38 грн/$. Курс на покупку не изменился, на продажу – снизился на 2 копейки.
Официальный курс доллара в Украине, зафиксированный Национальным банком Украины (НБУ), остался неизменным – 36,56 грн/$. Среди банков наибольший курс на продажу установили:
- Ощадбанк – 38,55 грн/$;
- ПУМБ, OTP Bank – 38,25 грн/$;
- Универсал Банк – 38,20 грн/$.
При этом наименьшую стоимость определили следующие финансовые учреждения:
- ПриватБанк – 37,65 грн/$;
- Укргазбанк – 37,70 грн/$;
- Райффайзен Банк – 37,90 грн/$.
Наибольший курс на покупку установили:
- Укрэксимбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Универсал Банк – 37,50 грн/$;
- Ощадбанк, Райффайзен Банк – 37,40 грн/$.
В свою очередь, наименьшую стоимость определили такие банки:
- OTP Bank – 36,90 грн/$;
- Укргазбанк – 37 грн/$;
- ПриватБанк – 37,15 грн/$.
Что будет с курсом доллара к концу весны?
Как прогнозирует инвестиционный банкир Сергей Фурса, до конца мая наличный курс доллара в Украине может опуститься практически до официального уровня. По прогнозам, он может составить 36,6 грн/$.
По словам эксперта, сейчас валютный рынок стабильный, а международная помощь позволяет пополнять резервы НБУ. При этом факторов, негативно влияющих на курс, нет.
OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.
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