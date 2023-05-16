Курс доллара в Украине изменился 16 мая: какую стоимость установили банки

Наличный курс доллара в Украине по состоянию на 16 мая составляет 37,35/37,80 грн/$ (покупка/продажа). Стоимость валюты на покупку снизилась на 5 копеек, при этом на продажу курс не изменился.

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Официальный курс доллара не изменился, он остался на уровне 35,65 грн/$. Среди украинских финучреждений наибольшие курсы на покупку долларов определили:

Сенс Банк, Укрэксимбанк – 37,40 грн/$;

Райффайзен Банк, Укргазбанк – 37,30 грн/$.

Наименьшую стоимость американской валюты на покупку установили:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Универсал Банк – 37,05 грн/$;

ПриватБанк – 37,07 грн/$.

В свою очередь, на продажу наибольший курс валюты определили:

Ощадбанк – 38,15 грн/$;

ПУМБ – 38 грн/$;

Укрэксимбанк, OTP Bank – 37,90 грн/$.

При этом наименьшую стоимость долларов установили:

Универсал Банк – 37,55 грн/$;

ПриватБанк – 37,57 грн/$;

СенсБанк – 37,75 грн/$.

Курс евро (официальный) в Украине составляет 39,77 грн/€. На наличном уровне – 40,65/41,30 грн/€.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в Украине до конца этой рабочей недели (15-19 мая) прогнозируется достаточно напряженная ситуация на валютном рынке, но без ажиотажа, прогнозирует финэксперт Алексей Козырев. Ожидается, что курс доллара в большинстве банков будет находиться в пределах 37,1-38,15 грн, в обменниках – 37,25-37,95 грн.

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