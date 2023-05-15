Ситуация будет напряженной: как изменится курс доллара в Украине

В Украине до конца текущей рабочей недели (15-19 мая) прогнозируется весьма напряженная ситуация на валютном рынке, но без ажиотажа. Ожидается, что курс доллара в большинстве банков будет находиться в пределах 37,1-38,15 грн, в обменниках – 37,25-37,95 грн.

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Такой прогноз озвучил финансовый эксперт Алексей Козырев на специализированном портале "Минфин". Аналитик также отметил, что курс наличного евро в кассах банков будет находиться в пределах 40,2-41,9 грн, в обменниках финкомпаний – 40,4-41,7 грн.

"Спред по доллару в большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах от 20-25 до 35-40 коп., а евро – в пределах от 25-30 коп. до максимум 1 грн. Спред в пределах до 1 грн продолжат выставлять только самые "жадные" владельцы обменных пунктов. Основная же часть торговцев валютой будет держать их в менее радикальных размерах и зарабатывать в формате "из оборота". Ажиотажа со стороны населения ни по поводу покупки, ни по продаже наличной валюты не будет наблюдаться", – отметил Козырев.

Что будет влиять на валютный рынок

Действия Нацбанка

В частности, это усиление с 11 мая требований Нацбанка к банкам относительно резервирования средств на корсчете в НБУ. "Рост норматива резервирования – это хорошее подспорье для регулятора поддержки курса гривни на валютном рынке, но всегда "неудобное" событие для банкиров", – подчеркнул эксперт.

Ситуация с "зерновым коридором"

"Принципиальным для нашего валютного рынка остается перспектива и реальное выполнение Россией обязательств по дальнейшему функционированию "зернового коридора"... Если шантаж будет продолжаться и коридор нормально не работать, НБУ придется и дальше активно распродавать золотовалютные резервы для поддержки курса доллара на межбанке", – объяснил Козырев.

Период бюджетных расчетов

"Дополнительно сработает также период расчетов с бюджетом клиентов, который продлится до 20 мая. Во время войны, с учетом существенных потерь нашей экономики, он точно не является сейчас решающим, но все равно периодически влияет на объем операций и предложения валюты на торгах", – добавил аналитик.

Также на поведение всего ресурсного и валютного рынков Украины на этой неделе повлияют дальнейшее получение международной помощи и результаты аукционов Минфина по размещению облигаций. В силе остается и военный фактор, который влияет на настроения населения.

"И, конечно, актуальным для нашего межбанка по курсу евро по отношению к гривне останется влияние поведения пары евро/доллар на внешних рынках. Особых сюрпризов там не должно быть. И, по моим прогнозам, пара евро/доллар в период с 15 по 19 мая будет находиться в пределах коридора от 1,082 до 1,095 доллара за евро", – рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине наличный курс доллара в понедельник, 15 мая, составлял 37,40/37,80 грн/$ (покупка/продажа). Стоимость американской валюты в покупке по сравнению с 14 мая не изменилась, в продаже – снизилась на 2 копейки.

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