Курс доллара в Украине могут изменить: чего ожидать во второй половине 2023 года

В ближайшее время украинцам не стоит ожидать резкого роста наличного курса доллара. Наоборот, по прогнозам, во ІІ полугодии 2023-го будет происходить его снижение – вплоть до уровня официального, который в настоящее время составляет 36,56 грн.

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Об этом рассказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, передеает УНИАН. Он отметил: такая же тенденция будет прослеживаться и с другими иностранными валютами.

"Мамедов выразил уверенность, что во втором полугодии гривня будет продолжать укрепляться. Ожидается, что наличный курс обменных пунктов снизится до уровня официального курса валют", – говорится в материале.

Уверены в силе гривни, и валютные эксперты. Большинство которых, отмечается, "не видят факторов, которые могли бы привести к обесцениванию национальной валюты в ближайшей перспективе".

НБУ планирует отменить фиксированный курс

Тем временем, Нацбанк обнародовал стратегию смягчения валютных ограничений и возвращения к гибкому курсу – в частности, доллара. Впрочем, конкретных сроков этого там не назвали, обозначив лишь, что отмена фиксированного курса состоится только при условии наличия соответствующих макроэкономических показателей.

Как объяснил глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев, при оценке предпосылок, необходимых для осуществления стратегии, будут приниматься во внимание 4 основных параметра. Это:

инфляция и инфляционные ожидания;

уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки (включая положительные ставки в реальном измерении);

параметры финансовой стабильности.

В то же время, отметил он, предпосылкой к переходу к более гибкому обменному курсу валют станет именно смягчение отдельных валютных ограничений. "На первых этапах – после отвязки от фиксированного курса – НБУ будет сохранять максимальную курсовую стабильность для минимизации возможных начальных шоков. Для этого Нацбанк будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия", – рассказал нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 11 июля курс наличного доллара в банках Украины немного упал. Стоимость американской валюты в среднем составляла 36,7/37,35 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со вчерашними значениями, курс снизился на 5 копеек в покупке, но не изменился в продаже.

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