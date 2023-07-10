НБУ планирует отменить фиксированный курс доллара: опубликована стратегия

Нацбанк обнародовал стратегию смягчения валютных ограничений и возвращения к гибкому курсу – в частности, доллара. Впрочем, конкретных сроков этого там не назвали, обозначив лишь, что отмена фиксированного курса состоится только при условии наличия соответствующих макроэкономических показателей.

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"Опубликованная стратегия в общих чертах и без определенных сроков описывает логику такой трансформации, которая будет осуществляться постепенно,только при условии формирования устойчивых предпосылок для этого, после надлежащего анализа и с учетом эффективности предыдущих шагов", – подчеркнул глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Он отметил: при оценке предпосылок, необходимых для осуществления стратегии, будут приниматься во внимание 4 основных параметра. Это:

инфляция и инфляционные ожидания;

уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки (включая положительные ставки в реальном измерении);

параметры финансовой стабильности.

Как будут смягчать ограничения

Само же смягчение валютных ограничений, подчеркивается, будет реализовываться в три этапа. Ими являются:

минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям – "это тот этап, на котором мы сейчас преимущественно находимся";

либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям;

возможность выплаты по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами (документами, удостоверяющими право и/или обязательство приобрести или продать в будущем ценные бумаги, материальные или нематериальные активы, а также средства на определенных условиях), возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.

В то же время, отметил Гетманцев, предпосылкой к переходу к более гибкому обменному курсу валют станет именно смягчение отдельных валютных ограничений.

"На первых этапах – после отвязки от фиксированного курса – НБУ будет сохранять максимальную курсовую стабильность для минимизации возможных начальных шоков. Для этого Нацбанк будет сохранять достаточно жесткие монетарные условия", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, Национальный банк обязал обменники покупать доллары всех годов выпуска. В результате обменники продают банкноты 1996 года выпуска, а клиенты отказываются их покупать. Чтобы исправить ситуацию, некоторые компании предлагают скидку на указанные купюры.

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