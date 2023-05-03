Курс доллара в Украине неожиданно изменился: сколько стоит валюта 3 мая

Наличный курс доллара в Украине сегодня, 3 мая, несколько изменился по сравнению со 2 мая. Сейчас американская валюта стоит 37,45/37,89 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс на покупку снизился на 5 копеек, на продажу – на 11 коп.

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На покупку наибольшие курсы установили "Укрэксимбанк", ПУМБ и Сенс Банк – 37,50 грн/$. В свою очередь , наименьшую стоимость определили следующие банки:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Укргазбанк – 37 грн/$;

ПриватБанк – 37,15 грн/$.

На продажу крупнейшие курсы установили следующие финучреждения:

Ощадбанк – 38,45 грн/$;

ПУМБ – 38,25 грн/$;

Универсал Банк – 38,20 грн/$.

При этом наименьшие курсы 3 мая определили:

ПриватБанк – 37,65 грн/$;

Райффайзен Банк, Укргазбанк – 37,70 грн/$;

Сенс Банк –37,90 грн/$.

Отметим, официальный курс доллара в Украине не изменился по состоянию на 3 мая. Он составляет 36,56 грн/$. В свою очередь курс евро составляет 40,10 грн/€, на наличном уровне – 41/41,65 грн/€ (покупка/продажа).

OBOZREVATEL сообщал ранее: аналитики прогнозируют, что в мае на наличном рынке Украины будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Однако существенного ослабления гривны не ожидается. По прогнозам, курс будет колебаться в пределах 37-39 грн/$.

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