Курс доллара в Украине продолжил свое падение: сколько стоит валюта сегодня
В Украине продолжает снижаться наличный курс доллара. По состоянию на 8 мая американская валюта стоит 37,30/37,75 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс на покупку снизился на 10 копеек, на продажу – на 5.
В свою очередь, официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн/$. Наибольшую стоимость на покупку валюты установили:
- Сенс Банк, Укрэксимбанк – 37,40 грн/$;
- Райффайзен Банк, Укргазбанк, УкрСиббанк – 37,30 грн/$.
Наименьший курс доллара на покупку определили:
- OTP Bank – 36,90 грн/$;
- ПриватБанк – 37,02 грн/$;
- Универсал Банк – 37 грн/$.
Среди украинских финучреждений наибольшую цену на продажу валюты установили:
- Ощадбанк – 38,35 грн/$;
- ПУМБ, OTP Bank – 38 грн/$.
Наименьший курс на продажу определили:
- ПриватБанк – 37,52 грн/$;
- Райффайзен Банк – 37,65 грн/$;
- Универсал Банк – 37,70 грн/$.
Официальный курс евро в Украине – 40,26 грн/€. На наличном уровне – 41/41,65 грн/€ (покупка/продажа).
OBOZREVATEL ранее писал о том, что остановка "зернового соглашения" может повлиять на наличный курс доллара в Украине, однако катастрофических последствий этого не будет. Стоимость валюты может вырасти примерно на 1 грн, но эксперты уверены, что сделку продолжат.
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