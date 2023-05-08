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Курс доллара в Украине продолжил свое падение: сколько стоит валюта сегодня

Владимир Пазий
Mакроэкономика
1 минута
3,3 т.
Курс доллара и евро в Украине 8 мая

В Украине продолжает снижаться наличный курс доллара. По состоянию на 8 мая американская валюта стоит 37,30/37,75 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс на покупку снизился на 10 копеек, на продажу – на 5.

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В свою очередь, официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн/$. Наибольшую стоимость на покупку валюты установили:

  • Сенс Банк, Укрэксимбанк – 37,40 грн/$;
  • Райффайзен Банк, Укргазбанк, УкрСиббанк – 37,30 грн/$.

Наименьший курс доллара на покупку определили:

  • OTP Bank – 36,90 грн/$;
  • ПриватБанк – 37,02 грн/$;
  • Универсал Банк – 37 грн/$.

Среди украинских финучреждений наибольшую цену на продажу валюты установили:

  • Ощадбанк – 38,35 грн/$;
  • ПУМБ, OTP Bank – 38 грн/$.

Наименьший курс на продажу определили:

  • ПриватБанк – 37,52 грн/$;
  • Райффайзен Банк – 37,65 грн/$;
  • Универсал Банк – 37,70 грн/$.
Курс валют в банках Украины 8 мая

Официальный курс евро в Украине – 40,26 грн/€. На наличном уровне – 41/41,65 грн/€ (покупка/продажа).

Курс валют в Украине сегодня

OBOZREVATEL ранее писал о том, что остановка "зернового соглашения" может повлиять на наличный курс доллара в Украине, однако катастрофических последствий этого не будет. Стоимость валюты может вырасти примерно на 1 грн, но эксперты уверены, что сделку продолжат.

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