Курс доллара в Украине продолжил свое падение: сколько стоит валюта сегодня

В Украине продолжает снижаться наличный курс доллара. По состоянию на 8 мая американская валюта стоит 37,30/37,75 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс на покупку снизился на 10 копеек, на продажу – на 5.

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В свою очередь, официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн/$. Наибольшую стоимость на покупку валюты установили:

Сенс Банк, Укрэксимбанк – 37,40 грн/$;

Райффайзен Банк, Укргазбанк, УкрСиббанк – 37,30 грн/$.

Наименьший курс доллара на покупку определили:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

ПриватБанк – 37,02 грн/$;

Универсал Банк – 37 грн/$.

Среди украинских финучреждений наибольшую цену на продажу валюты установили:

Ощадбанк – 38,35 грн/$;

ПУМБ, OTP Bank – 38 грн/$.

Наименьший курс на продажу определили:

ПриватБанк – 37,52 грн/$;

Райффайзен Банк – 37,65 грн/$;

Универсал Банк – 37,70 грн/$.

Официальный курс евро в Украине – 40,26 грн/€. На наличном уровне – 41/41,65 грн/€ (покупка/продажа).

OBOZREVATEL ранее писал о том, что остановка "зернового соглашения" может повлиять на наличный курс доллара в Украине, однако катастрофических последствий этого не будет. Стоимость валюты может вырасти примерно на 1 грн, но эксперты уверены, что сделку продолжат.

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