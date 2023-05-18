Украинцы получили новый курс доллара 18 мая: сколько заплатим за валюту

В Украине в четверг, 18 мая, наличный курс доллара составляет 37,25/37,65 грн/$ (покупка/продажа). Стоимость американской валюты снизилась по сравнению со вчера – на 5 копеек на покупку и 3 – на продажу.

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Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Наибольший курс на покупку установили следующие украинские крупные банки:

Укрэксимбанк – 37,30 грн/$;

Сенс Банк, ПУМБ – 37,25 грн/$.

В свою очередь наименьшую стоимость американской валюты определили:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

ПриватБанк, Универсал Банк – 37 грн/$.

Наибольший курс доллара на продажу установили:

Ощадбанк – 38,15 грн/$;

ПУМБ – 38 грн/$.

При этом наименьшую стоимость валюты на продажу определили:

ПриватБанк – 37,50 грн/$;

Сэнс Банк, Райффайзен Банк – 37,65 грн/$.

Официальный курс доллара составляет 36,56 грн/$, то есть остался без изменений. Официальный курс евро – 39,59 грн, на наличном уровне – 40,50/41,20 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, главным риском для стабильности гривны летом 2023 может стать решение отпустить официальный курс доллара в свободное плавание, рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук. В таком случае наличный доллар может подорожать, хоть и не катастрофически.

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