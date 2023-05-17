Курс доллара в обменниках может измениться летом: назван главный риск для гривни

Главным риском для стабильности гривни летом 2023 года может стать решение отпустить официальный курс доллара в свободное плавание. В таком случае наличный доллар может подорожать, хоть и не катастрофически.

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Если Нацбанк отменит фиксированный курс гривни к доллару США, цена на последний в обменниках может подняться до 40 грн (такой курс уже был в 2022-м). Такой прогноз озвучил экономический эксперт Борис Кушнирук "24 каналу".

НБУ пока не объявлял о планах возвращения к плавающему курсу. Однако такое обязательство прописано в меморандуме Украины и МВФ о сотрудничестве.

"Когда они говорят, что нужно свободное ценообразование на доллар, это нужно осуществлять в нормальных условиях. Сейчас же в Украине экспорт вдвое меньше импорта, а всю разницу закрывает НБУ. То есть рынка нет",– отметил Кушнирук.

НБУ, в свою очередь, уже привязал отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в регуляторе обещают до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

В целом курс доллара в начале лета будет зависеть от решений Нацбанка, говорит эксперт. Если регулятор пойдет на плановую девальвацию, это может привести и росту наличного курса доллара. Однако если таких решений не последует, в июне ситуация с курсом будет такая же, как и в мае.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока что наличный курс доллара в банках снижается. Утром 17 мая он составлял в среднем37,3/37,7 грн за доллар (покупка/продажа).

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